內地股市午後表現弱勢，雖拖累港股升幅收窄，惟最後仍能上升48點收市，終止過去三日跌勢。騰訊（0700）則連跌五日，最終失守340元關口。

恒指午後表現反覆，約下午二時許曾倒跌16點或0.06%，報27640點，尾市再度回升，收市升48點或0.2%，報27705點，成交763億元；國企指數則跑輸大市，收報10604點，跌30點或0.3%。

騰訊沽壓未止，連跌五日，最低曾見337.2元，收市跌0.6%，報339元，失守340元關口；其他科技股則做好，舜宇（2382）升2%；瑞聲（2018）升0.6%。

中美角力暫未再有新消息，出口股普遍做好，創科實業（0669）升3%，為升幅最大藍籌；萬洲（0288）升1.2%。

煤氣（0003）升勢午後持續，收市連升三日，今日收市再升1.4%，報19.7元，創歷史高位；其他公用股個別發展，領展（0823）跌0.5%；港鐵（0066）跌0.4%；電能實業（0006）升0.1%。

太古地產（1972）昨日公布出售北角英皇道物業50%權益，股價今日顯著做好，全日收升3.3%，報32.8元。

昨日成為升幅最大股份的中國稀土（0769），今日顯著回吐，收市跌27%，報0.56元。