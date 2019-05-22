金管局於回應Hayman Advisors創辦人Kyle Bass沽空港元的信中表示，聯匯制度36年以來經歷多次經濟周期，即使過去幾年面對大量資金進出仍然運作良好。香港不需亦無意更改聯匯制度。

金管局表示，Hayman Capital Management 較早前及最新發表的報告，都是建基於它對聯繫匯率制度運作及外匯基金的誤解，而不少市場人士亦已經指出Hayman較早前分析存在的多處謬誤。

金管局舉例指，香港的聯繋匯率制度行之有效有賴龐大的外匯基金(截至2019年3月底達4.2萬億港元)，相當於香港貨幣基礎的2.5倍。Hayman忽略了《外匯基金條例》清楚列明外匯基金可用於維持貨幣及金融穩定這一事實。它又將政府存放在外匯基金達1.2萬億港元的財政儲備錯誤定性為營運資金，並迴避了財政儲備規模相當於政府26個月的開支、政府連續15年錄得財政盈餘以及政府基本上零債務的事實。至於Hayman引用的國際貨幣基金組織計算外匯儲備水平的方程式，是用於評估新興市場經濟體系的情況。根據國際貨幣基金組織的説明，該方程式不適用於成熟市場，尤其像香港這樣與國際金融市場緊密連繫的經濟體系，因爲可能會計算出不設實際地高的外匯儲備水平。

Bass早前指，香港達不到IMF的基本儲備充足要求，據其測算，即使是保守的最低準備金要求的淨結果也是約4950億美元(約3.8萬億港元)，超過香港金管局儲備的4360億美元(約3.4萬億港元)。

金管局指，當有資金流出港元的時候，銀行體系的港元總結餘會相應收縮，港元利率繼而上升，從而減低投資者出售港元的誘因。這正是聯匯制度下的自動利率調節機制，與龐大的外匯基金共同發揮維持港元匯率穩定的作用。香港不需亦無意更改聯匯制度。

其他報道：

【索償波音】國航、南航就737MAX停飛 向波音索賠

【拓展業務】阿里雲：已服務逾萬港企客戶 助拓大灣區商機

【新股當災】慕尚削招股價6% 集資額縮至8億元

【有片：選股王】大型企業陸續進駐港島東 太地股息率吸引可收集

【港股午市】恒指半日升82點 騰訊五連跌 煤氣創新高