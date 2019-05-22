恒指升82點，收報27739點，成交金額426億元。美股向好亞洲股市未能跟隨，中港股市再嘗試反彈仍是衝高回落，恒指最高見27828點後升幅逐步收窄，上證指在2900點爭持，北向資金維持淨流出。

全球股市牛熊分明，歐美股市強勢續處高位，亞洲和新興市場差勁。美股VIX指數回落，日圓也轉弱，市場沽售中港股市不是避險，更似是中國經濟、企業盈利等基本因素轉差。若如此，則反彈力度會愈來愈弱，直至刺激政策加碼為止。

太古地產（1972）宣布出售英皇道625號一座樓高26層商廈的50%權益，作價23.75億港元。參照於2018年12月31日目標公司及太古地產各自的經審核財務報表，預計太古地產將錄得約9.65億港元（按法定基準計算）、或約17.59億港元（按基本基準計算）的出售收益。該收益將會用作太古地產的一般營運資金。

繼出售太古城3期和4期商廈後，太古再次出售資產，管理層早前解釋是為太古坊大規模發展籌集資金。是次出售收益率約3厘，以商廈來說是可接受水平。

中區和東區商廈呎租差距已迫近10年最高，介乎70元至80元水平，而平均則為57元，若回歸平均數，呎租有望回升10%至20%。事實上，近年更多大型企業、專業服務公司進駐太古坊，如Facebook、仲量聯行、孖士打律師行等，甚至證監會未來也會搬遷，區內呎租上升是必然趨勢。現價股息率達3厘，每年當有5%增長，這相對於其他收息股而言，更為吸引，可於32元附近收集。

張兆聰

明報首評論員

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