中美貿易戰火持續，投資者缺乏方向，港股今早隨內地股市表現波動，騰訊（0700）連跌五日，窒礙大市升勢，惟受到友邦（1299）及港交所（0388）等重磅股帶動，半日反覆上升82點，扭轉過去三日跌勢。

恒指今早高開96點後，升幅一度收窄至8點，低見27666點，其後再度轉升，最多升171點或0.6%，高見27828點，半日收報27739點，升82點或0.3%，成交426億元；國企指數升12點或0.12%，報10647點。

友邦、港交所及匯控（0005）引領大市向上，半日分別升0.9%、2%及0.4%；濠賭股做好，金沙（1928）及銀娛（0027）分別升3%及2.3%。

煤氣（0003）連升三日，今日最高見19.78元，創歷史新高，半日報19.68元，升1.34%。

騰訊連跌五個交易日，今日最低見338元，半日跌0.8%，報338.4元；日前屢創新高的領展（0823）連續第二日回吐，半日跌0.9%，報96.5元。

太古地產（1972）昨日公布出售北角英皇道物業，股價半日做好升2.8%，報32.65元。

國家主席習近平親自到江西考察稀土企業，刺激中國稀土（0769）昨日大幅上升逾倍，該股今日回吐，最多跌32%，低見0.52元，半日報0.65元，跌15.6%。另一隻半新股星宇控股（2346）亦回吐3.2%，報1.51元。

科技股做好，舜宇（2382）升2.6%；瑞聲（2018）升1.5%；半導體股份亦上揚，華虹半導體（1347）及中芯國際（0981）升逾7%。

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