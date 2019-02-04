中美貿易角力隨著美國對華為的90日寬限期而稍為喘息，港股今早高開96點或0.35%，報27753點，成交金額20億元；國指今早高開26點或0.25%，報10661點。

太古（0019）公布以23.75億元出售北角英皇道625號26層的商廈50%權益，開市升2.35%，報96元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌0.7%，報5.69元，是跌幅最大的藍籌。

匯控（0005）跟隨隔晚ADR走勢，今早開市升0.61%，報65.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；騰訊（0700）續跌0.47%，報339.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

太古地產（1972）公布以23.75億元出售北角英皇道625號26層的商廈50%權益，而持有項目其餘五成權益的中華汽車有限公司（中巴）（0026）表示，該公司會同步出售所持物業股權，並披露買家為香港私募基金基匯資本，是繼早前買入太古城中心三期及四期49%權益後，再次向太古收購物業。中巴開市報110元，升10.3%，創52周高。

其他地產股方面，新世界發展（0017）升1.15%，報12.34元；長實集團（1113）跌0.42%，報59.65元；恒地（0012）升0.21%，報48.4元；新地（0016）升0.9%，報135.1元；信置（0083）升0.61%，報13.12元。

美國對華為的90日寬限期，舜宇（2382）升1.87%，報73.5元，瑞聲（2018）升1.37%，報44.4元。

陷入財困的海航集團將香港國際建投（0687）易手至黑石（Blackstone）後，最新據聯交所披露權益資料顯示，南豐在上周五（17日）以每股平均價3元，買入了國際建投8.5%或2.861億股，涉資8.583億元。香港國際建投續停牌。

石藥集團（1093）公布，執行董事潘衛東不再擔任公司副主席，惟繼續擔任執行董事；另執行董事王振國不再擔任公司副主席及輪值行政總裁，惟繼續擔任執行董事；及公司執行董事張翠龍已獲委任為公司副主席及輪值行政總裁。石藥（1093）升1.3%，報14.02元。

敏華控股（1999），去年6月收購越南廠房，主席黃敏利於業績會上指出，該廠房現時已可應付40%來自美國的訂單，預計今年7至8月將會一半可移至越南生產，2020年中全部美國訂單可在越南生產，預計今年上半財年（4月至9月）「要捱吓」，盈利會稍為受壓，下半財年就會有所好轉。開市報3.61元，無升跌。

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