【開市焦點】港股ADR微跌5點 騰訊ADR跌0.3%
文章日期：2019年5月22日 08:45
美股隔晚反彈，港股ADR則微跌5點或0.02%，報27652點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.3%，折合報340.19元；匯控（0005）升0.51%，折合報65.43元；建行（0939）跌0.36%，折合報6.29元。
今日焦點股份可留意：
太古地產（1972）公布以23.75億元出售北角英皇道625號26層的商廈50%權益，而持有項目其餘五成權益的中華汽車有限公司（中巴）（0026）表示，該公司會同步出售所持物業股權，並披露買家為香港私募基金基匯資本，是繼早前買入太古城中心三期及四期49%權益後，再次向太古收購物業。
陷入財困的海航集團將香港國際建投（0687）易手至黑石（Blackstone）後，最新據聯交所披露權益資料顯示，南豐在上周五（17日）以每股平均價3元，買入了國際建投8.5%或2.861億股，涉資8.583億元。
石藥集團（1093）公布，執行董事潘衛東不再擔任公司副主席，惟繼續擔任執行董事；另執行董事王振國不再擔任公司副主席及輪值行政總裁，惟繼續擔任執行董事；及公司執行董事張翠龍已獲委任為公司副主席及輪值行政總裁。
敏華控股（1999），去年6月收購越南廠房，主席黃敏利於業績會上指出，該廠房現時已可應付40%來自美國的訂單，預計今年7至8月將會一半可移至越南生產，2020年中全部美國訂單可在越南生產，預計今年上半財年（4月至9月）「要捱吓」，盈利會稍為受壓，下半財年就會有所好轉。
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