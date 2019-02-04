美國給予對華為交易的90日寬限期，美股受消息刺激而反彈，道指高開102點後，全日保持升勢，最多曾升218點報25898點。半導體股份反彈，是四個交易日以來首次上升，費城半導體指數反彈2.13%。

道瓊斯工業平均指數收漲197點，升幅0.77%，報25877點。標普500指數收漲24點，升幅0.85%，報2864點。納斯達克綜合指數收漲83點，或1.09%，報7785點。

波音升1.69%，報358.75美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻40點，而P&G跌0.89%，報106.37元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果推出8核MacBook Pro手提電腦，蘋果收市報186.6元，升1.91%，谷歌母公司Alphabet收市報1154.44元，升0.85%，亞馬遜收市報1857.52元，跌0.07%，Facebook收市報184.82元，升1.14%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.55%，報379點。德國DAX指數收漲0.85%，報12143點；法國CAC 40指數漲0.51%，報5385點；英國富時100指數收漲0.25%，報7328點。