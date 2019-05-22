恒指昨日跌130點，收報27,657點，成交金額950億元。美國將華為禁令延遲90日執行，消息利好中港股市及相關股份，A股回升1%，上證指收復2900點。港股反彈力度相對輕微，臨近尾市沽壓增加再次倒跌。港股買盤力量相當弱，A股急彈也無法帶動回升，而嘗試反彈下成交卻縮減，外資沽貨撤走的決心相當大。同程藝龍（0780）首季增長動力仍佳，整體交易額達到359億元，按年增長23.8%，未來數年能受惠三線或以下城市的消費升級，可趁股價調整分段收集。

美國向華為採取一系列封殺措施後，再決定延遲執行禁令，策略似乎是要逼中國返回談判桌，現等待中方還價。任正非昨日接受訪問，重申華為早已作好準備，無法向美國企業採購也好、無法使用谷歌的安卓系統也好，對華為影響都不大。市場更傳出全國5G商用基站會在10月1日啟用，又有內地學者、專家說中國應建立自家運作系統，打破蘋果IOS和谷歌安卓的壟斷。

回升短暫 有微利便要「食糊」

坦白說，如果芯片能百分百自家製，又有自家操作系統，也早就追到，甚至超越了美國水平，國家又何需花重金去拯救中興（0763）。只是極權政治講求面子，尤其不可能在民眾面前認低威說自己不行。從美股強勢的表現來看，市場押注中國只是一隻紙老虎，姿態強硬但最終一定會妥協。當然，也可能發生中國寧為玉碎，升級反制措施打擊美國企業，一齊雙輸。但從波音、NIKE的股價來看，這個可能性也不大，就算出現最壞情况，沽空港股和人民幣資產便可以對冲。

走勢上，恒指小時圖出現小雙底背馳，27,500點理應有初步支持，進入一個反彈階段。但結果昨日僅反彈至20小時線附近，便行人止步、再回低位。反彈就是反彈，可以像昨日的衝高回落，今市也可能再試昨日高位，但回升總是短暫無法持續。在回升至20周線以上前，宜假設港股處於中長期跌浪中，入市宜小注、短線，有微利便要離場。

同程藝龍拓三四線城市

同程藝龍（0780）首季收入升17.5%至17.83億元人民幣，經調整的淨利潤達到4.49億元人民幣，淨利潤率達到25.1%。此外，整體交易額達到359億元，同比增長23.8%，增長動力依然強勁。約有85.5%的註冊用戶居於中國非一線城市；今年第一季度，約61.5%的新付費微信用戶來自三線或三線以下城市，較去年同期數據有增加。平均月活躍用戶由2018年同期的1.63億人同比增長22.0%，達到1.99億人；平均月付費用戶則同比增長36.7%，由2018年同期的1690萬人增加至2310萬人。

一線城市已相對成熟，各大互聯網巨頭都不斷向三四線城市下滲，同程藝龍借助與騰訊深度融合，由微信支付、小程序到投放廣告，利用大數據不斷擴展客戶，下滲策略執行得相當好。2020年預測市盈率約為13倍，相對於增長前景，中長線有不少重估空間。

[張兆聰 還看今朝]