受中美貿易戰影響的梳化生產及銷售商敏華控股（1999），去年6月收購越南廠房，主席黃敏利於業績會上指出，該廠房現時已可應付40%來自美國的訂單，預計今年7至8月將會一半可移至越南生產，2020年中全部美國訂單可在越南生產，預計今年上半財年（4月至9月）「要捱吓」，盈利會稍為受壓，下半財年就會有所好轉。

【公司業績】敏華全年少賺11% 公司：北美市場仍存重大挑戰

黃敏利解釋，現時集團的美國訂單分為兩類型，一是DDP（delivered duty paid），即直接運到客戶美國倉庫，佔訂單的60%，敏華需負擔全部關稅，部份會轉嫁至客戶，貨品會加價。餘下40%是FOB（free on board），即是裝運港船上交貨，關稅由客戶自行承擔，因此集團會補貼客戶，以免流失客戶，補貼多少就視乎產品毛利率而定。

黃敏利指出，內地大亞灣廠房的訂單將全部轉至越南，短期內會有產能過剩的情況，不過集團會研究生產高端梳化，以及應付國內市場需求，加大發展東南亞、歐洲以至一帶一路市場。

集團目前於越南的廠房面積為13萬平方米，新建廠房為24.3萬平方米，預計於今年第4季起投產，年產能可增至80萬套梳化。敏華首席財務官曾海林指出，越南廠房擴建的資本開支約2.5至3億美元，預計今明財年將會是資本投入的高峰期，整體資本開支約7至8億美元。黃敏利表示，除非有重大收購等動作，否則未有集資需求。

敏華全年派息0.12元，派息比率33.7%，按年減少28.4個百分點，曾海林解釋，集團需要保留資金，以擴建中國及越南廠房，預計短期內會維持該派息比率。

敏華中午公布少賺11%，收市仍升5.2%，報3.61元。

記者：蕭嘉聰

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