美國商務部對華為發出90天禁令的寬限期，刺激內地股市反彈。港股今日反覆向下，尾市跌幅擴大，創超過3個月低位，成交不足1000億元。

恒指今早低開116點後表現爭持，早段一度拗腰倒升，高見27915點，最多升127點，其後升幅收窄，午後反覆向下，尾市跌幅擴大，低見27598點，最多跌189點，創超過3個月低位，全日收報27657點，下跌130點或0.47%，成交金額950億元；國指升1點或0.01%，報10634點。

萬洲（0288）升1.68%，收報7.26元，是升幅最大的藍籌；九龍倉置業（1997）跌2.41%，收報56.6元，是跌幅最大的藍籌。 中行（3988）升1.42%，收報3.56元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；友邦（1299）跌1.06%，收報75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低63點。

騰訊（0700）未洗頹氣，連跌4日，今日曾低見336.8元，全日下跌0.23%，收報341.2元。

防守股表現靠穩，煤氣（0003）升0.62%，收報19.42元；中電（0002）升0.61%，收報90.45元；長建（1038）升0.57%，收報62.15元。

手機設備股和5G概念股反彈，丘鈦（1478）升3.67%，收報5.94元；富智康（2038）升3.3%，收報0.94元；京信通信（2342）升4.05%，收報1.54元；中興（0763）升2.7%，收報20.15元。

國家主席習近平昨日到江西考察調研，了解當地企業生産經營和稀土産業發展情況，中國稀土（0769）爆升，創逾3年新高，全日飈1.08倍，收報0.77元，。其他資源股抽升，新鑫礦業（3833）急升9.68%，收報0.68元；中信大錳（1091）急升7.5%，收報0.43元。

首季扭虧的小米（1810）跌0.2%，收報9.87元。首季多賺29%的石藥（1093）跌0.14%，收報13.84元。

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