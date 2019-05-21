香港電訊（6823）上月獲通訊局指配28GHz頻段的400MHz頻譜，今日並以該頻譜向外界進行5G應用演示。集團並宣布下月13至16日將舉行「5G科技嘉年華」。

香港電訊工程部董事總經理林榮執指，5G技術可以令端到端延遲值低於至6.2毫秒，傳送最高峰值可較4G技術高出20倍，有利無人駕駛、遙距手術、4K數碼相機實時串流等應用。

集團並展示了以5G技術下載文件，以下載2GB的檔案為例，需時僅14秒，遠較以4G技術下載需時約3分鐘快。

集團提到，5G需要強大的光纖網絡支援，集團多年來在光纖網絡已作出龐大的投資，故並不預期未來一、兩年無線網絡升級至5G會令支出突然急升，集團資本開支已預留資金進行5G升級。

另外，集團宣布將於下月13至16日於啟德郵輪碼頭舉行「5G科技嘉年華」，佔地約10.1萬平方呎，樓高兩層、設7個核心主題展覽區，屆時會舉行領袖會議、5G科技演唱會，當中會請來歌手謝安琪、張繼聰、男團MIRROR、C AllStar等，亦會舉辦《傳說對決》及《PUBG Mobile》手遊電競爭霸戰。嘉年華首兩日只開放予業界及受邀人士，最後兩日開放予公眾人士，入場費用為10元或50 Club積分，演唱會入場費用則需1000 Club 積分。

記者：劉旭霞

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