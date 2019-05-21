在中美貿易關係惡化之際，一張國家主席習近平考察深圳上市的稀土企業金力永磁照片，掀起了中國將以稀土作為對抗美國的強大「秘密武器」的消息，更刺激到中港稀土概念股熱炒。

中國是否已決定把稀土作為武器，目前尚末可知，但從其宣布對美國的關稅報復清單當中，包括了製造電動車所需的稀土來看，以限制稀土出口至美國作為報復手段未嘗不可。事實上，地球17種稀有、不可再生的元素（稀土），是新能源、航空航天、信息、生物、軍工等尖端科技領域和國防建設的重要基礎材料，可以說是每個國家都高度依賴的重要戰略資源。

從供需上看，誠如前國家主席鄧小平曾說過，「中東有石油，中國有稀土」，全世界已知的約9261萬噸稀土礦，其中有36%儲藏在中國，令中國成為目前世界第一大稀土礦生產國，也是稀土礦第一大出口國，由中國出口的稀土，佔了全球稀土出口總額的90%。而據美國地質調查局發布的《2019年礦產品摘要》顯示，2018年美國對稀土的淨進口依賴度為100%，其中來自中國的稀土佔了80%，再者，進口自其他國家的稀土化合物和金屬原料，亦大多數是原料來自中國的中間產品，換句話說，中國是幾乎完全掌握住美國對稀土的需求。

這裡有一個插曲，2012年3月，美國便曾因中國限制稀土出口而向世貿組織（WTO）提出訴訟，與現在美國不想中國進口太多商品的態度是完全相反。

因此，中國如果打出稀土牌，將出口美國的稀土上調關稅，甚至限制對美出口，對美國的影響是十分直接，一來涉及產品多，二來完全沒其他代替品，三來難以改從其他國家進口，四來，雖然美國本身亦有稀土，佔全球儲量亦有14%，但美國完全沒有自行開採稀土，如要自行開採，至少要花幾年以上時間建設礦場。

然而稀土牌真是中國一手皇牌？事實卻不盡然，只佔全球稀土儲量36%的中國卻佔了全球稀土供應90%以上，這組數字正好說明了問題所在。之所以全球都依賴中國開採和出口稀土，是因為全球都不想自行開採本土的稀土礦，原因不是成本，而是環保代價太高。因為稀土的開採及提煉，對環境所造成的高度污染及破壞不是一般金屬礦可比擬，所以美國等國家為了保護環境才不開採稀土，而80年代的中國為了經濟發展，開發稀土出口，才令中國成為了稀土主要出口國。

到2008年，中國亦意識到開採稀土對自身環境的影響，為遏制過度開發，開始逐步管控和限制稀土出口，推行稀土出口配額制度，這才導致美國訴諸WTO。2016年中國進一步加強對違法違規開採稀土產能的處理及暫停新礦審批，所有稀土開採要由國企負責，甚至寧願從其他國家進口稀土，某程度上可以說，中國是主動放棄稀土出口壟斷的優勢。因此，縱使稀土牌是可打擊美國的軟肋，但單單是環境污染，已令中國有所顧慮。

撰文：陳子凌

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