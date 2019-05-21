近年本港經常被批創科落後，在今個財政年度更大灑500億元投入推動創科發展。然而據仲量聯行最新發表的研究報告指出，礙於香港在科研、科技發展的投資欠佳，在國際科技專利申請的表現亦遜色，致使未能躋身全球20大最佳創科城市﹔而東京、新加坡及北京已晉身全球首五位最具科技創意城市，亞洲城市在排名中均躋身至更高位置，在這些城市中，投資者看好發展有利帶動地產需求下，於過去3年合共吸引了近1,000億美元的地產投資。

該行今次發表的創科地域報告分析全球109個城市，通過觀察各城市的人才市場、高科技業的投資、研究及發展開支，發現除了吸引資金外，具專業技術人才的創科型城市也能吸引有意吸納最佳員工的企業。該行亞太區研究部主管Megan Walters指出，發展創新科技能吸引投資者及企業，現已成為推動城市經濟增長的主要因素之一，而投資者傾向注視能長遠保持地產需求的城市；企業則傾向有龐大人才市場及有先進創新生態系統的城市，以確保他們能在全球市場取得成功。

仲量聯行的報告顯示，以創意科技為主導的城市，於現今以科技主導的世界具有競爭優勢，以亞太區為例，東京、新加坡、北京、首爾、上海、深圳及悉尼七個領先的亞太區城市，已佔去區內過去十年約50% 的地產投資總額。該行研究部主管馬安平表示，香港因有多間優秀的大學，於人才集中上得分甚高，但在高科技業務的就業率不足，原因是香港的金融、專業服務及法律界別一向較成功。

馬平安又指，在創科方面，香港於吸引外國投資高科技業及企業融資方面表現理想，但在科研、發展及專利申請上的表現則未如理想。相反，深圳於專利申請上排名全球第二。

雖然香港倍增科研開支，仍遠低於亞太區城市。馬安平指，香港增加研究及發展開支，以及吸引更多科技公司進駐，將有助改善創科能力。然而目前深圳能提供更成熟的創科生態系統、較少的法規及較低的生產成本，正吸引初創企業遷離香港；加上，香港缺乏土地供應，令高科技的生產難以發展至顯著規模。縱使香港政府表明將於2022年前倍增科研開支，投資總額仍會遠低於亞太區其他城市。

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