國家發改委4月發布，有關城市燃氣工程安裝收費標準的諮詢文件，建議接駁費的成本利潤率不可以超過10%。港華燃氣（1083）行政總裁黃維義於股東會後指出，當局仍未定義成本的範圍，公司會將直接成本、間接成本以及未來的維修成本均計算在內，再向城市的物價局反映，暫時未有城市落實該項建議，公司目前不受相關措施的影響。

集團首季銷氣量達30.5億立方米，按年增加17%，新增用戶為21萬戶，集團主席陳永堅認為增長理想，預計房地產會為燃氣帶來剛性需求，用戶將一直增長。黃維義表示，中美貿易摩擦對公司業務有影響，但並不明顯，首季銷氣量主要由工商用戶所帶動，反映貿易磨擦對內地企業影響不大。集團主席陳永堅補充，雖然部分企業需要搬廠應對貿易戰，加上內地提倡潔淨能源，煤改氣政策或影響天然氣需求，不過中美貿易戰對行業的影響較細。

內地計劃將「三桶油」的管道資產，合組國家油氣管道公司。陳永堅指出，據了解公司將於年中至年底成立，成立後亦需一定時間才可實際使用。黃維義稱，港華燃氣城市管道資產不在國家油氣管道公司當中。另外，當局尚未公布國家管道公司架構，如允許第三方入股，港華亦有興趣入股。

記者：蕭嘉聰

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