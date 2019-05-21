梳化股敏華（1999）截至三月底的全年純利按年跌11.2%至13.64億元，每股基本盈利跌至0.3562元，純利率由15.3%降至12.1%。集團派末期息每股0.06元，較2017財年末期息0.12元跌五成，連同中期息0.06元，派息比率達33.7%。若按全年股息0.12元計，較2017財年的0.25元跌52%。

作為中美貿易戰受災股之一，敏華曾表明要保留現金擴張越南廠房。最新集團在全年業績亦提到北美市場仍存在重大挑戰，新收購的越南工廠將進行擴建，以增加產能並為中國工廠的潛在生產轉移作準備，各擴建將於2019年第四季完成。

集團又在產品持續創新及提升質量，以維持在北美市場的競爭力。

集團截至三月底的全年收益按年增加12.3%至112.58億元，整體毛利率由37.3%下降到約34.1%，跌3.2個百分點，下跌主要原因是江蘇玉龍業務整合﹔集團已售商品成本亦按年增18.1%。

按業務收入計，集團的沙發及配套產品業務去年收入為86.16億元，按年增加6.7%，但毛利率跌2.9個百分點至37.2%﹔其他產品的收入18.19億元，按年增加68.4%，毛利率跌3.6個百分點至23.4%﹔Home集團業務的收入8.24億元，按年跌5.4%，毛利率微增0.3個百分點。

按地區分類計，集團內地收入40.1億元，按年增3.1%，主要因內地沙發及配套產品的銷量增加，但更多客戶傾向於購買更低價的產品及市場競爭激烈，令批發價降低而抵銷收入的增長，同時自主經營店舖已轉予經銷商，此舉亦對收入產生負面影響。

至於北美市場收入達39.64億元，按年升11.3%，當中來自美國收入達36.93億元，按年升12.6%，來自加拿大收入達2.58億元，按年跌4.7%。

歐洲及其他海外市場方面，沙發及配套產品收入達6.41億元，按年升2.6%，當中3.19億元來自歐洲，按年升6%，來自其他海外市場收入達3.23億元，按年跌0.4%。

集團期內換算海外業務財務報表的匯兌差額達到4.47億元，去年同期為匯兌收益5.23億元。

期內集團資本負債比率由22.5%大升至73.2%，集團指主要由於回顧期內資本開支較多。集團的浮息及定息的銀行借款的加權平均實際年利率分別為2.93%及4.33%，亦較2017財年的1.88%及零增加。

敏華半日升6.7%，報3.66元。

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