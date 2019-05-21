澳門博彩（0880）主席何超鳳今早出席亞洲國際娛樂展的主題演講，在會上，她指出，澳博在賭牌延長後，正部署推出新項目路氹上葡京，項目內有逾九成均為非博彩為主，並有逾1900間客房。她又說，由於區內正推動大灣區發展，發展綜合渡假村會具有競爭優勢，在區內開發潛力。

她指出，如瑞士發展休閒及酒店款待行業培訓而世界知名，澳門亦具備相關培訓及教育資源，因此隨著大灣區發展，正給予澳門機會去做好培訓及教育角色。澳博亦已投入旅遊業教育及培訓，已培訓人數逾千人計。澳博更聯同母公司澳門旅遊娛樂公司，參與如崗頂劇院、十六浦等文化項目保育。將來澳博在上葡京的發展，將引入中西方的裝飾元素、西方品牌及澳門本地藝術家創作。

澳門發展至今已迎來约4000萬遊客之後，何超鳳說，未來的挑戰在於改進基建、增加接待能力及非博彩元素，開發本地人力資源、推動綠色經濟及避免過度開發旅遊。她續稱，澳博本身亦因應澳門土地資源有限，因此通過上葡京的綜合渡假村發展，冀提供更多元化的產品，及順帶做更多保護環境及綠化措施。她相信，澳娛及澳博均已準備向前及接受挑戰。她引述父親賭王何鴻燊所言，就算澳娛40年的專營權結束，他們仍繼續於澳門存在，他們更會在澳門做大型及有型投資。

記者：陳偉燊

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