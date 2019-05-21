恒指升61點，收報27848點，成交金額544億元。美國將華為禁令延遲90日執行，消息利好中港股市及相關股份，A股回升1%，港股反彈力度相對輕微，5G概念股反彈幅度初時有限，但其後市場傳出中興（0763）指中國會於10月1日啟動全國5G商用基站，連日大跌的鐵塔（0788）和中興（763）立即急升，但中興之後又否認作任何評論，升幅又稍為收窄。

美國先開出底牌再延遲執行禁令，策略就是迫中國返回談判桌。若如此，中美雙方不會隨便再加碼，局面不會再惡化，估計雙方在言論上仍會互不相讓，但卻保持接觸談判，股市進入一個反彈階段。走勢上，恒指小時圖出現小雙底背馳，27500點有初步支持。但反彈就是反彈，回升後投資者是否有信心繼續入市，暫時看可能性一般。能反彈至什麼水平只能靠估，但A股本身波動性較大，反彈力度應強於港股。

同程藝龍（0780）首季收入升17.5%至17.83億元人民幣，經調整的淨利潤達到4.49億元人民幣，淨利潤率達到25.1%。此外，整體交易額達到359億元，同比增長23.8%，增長動力依然強勁。約有85.5%的註冊用戶居於中國非一線城市；而今年一季度，約61.5%的新付費微信用戶來自三線或三線以下城市，較去年同期數據有所增加。

1線城市已相對成熟，各大互聯網巨頭都不斷向3、4線城市下沉，同程藝龍借助與騰訊深度融合，由微信支付、小程序到投放廣告，利用大數據不斷擴展客戶，下沉策略執行得相當好。2020年預測市盈率約為13倍，相對於增長前景，中長線有不少重估空間。

張兆聰

明報首席評論員