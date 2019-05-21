石藥首季純利增29%至9.52億人幣

石藥（1093）公布首季純利按年增加28.8%至9.52億元（人民幣，下同），每股盈利增加29%至0.1526元，集團收入總額為54.93億元，按年增加25.6%，毛利達38.42億元，按年增36.6%，其內銷售及分銷費用增加近4成至20.64億元。

按業務劃分的收入分類，成藥按年增33.7%至達42.45億元﹔維生素C收入按年跌4.5%至5.24億元﹔抗生素按年增8.1%至3.5億元﹔其他收入達3.78億元，按年增14.3%。

分類溢利方面，成藥溢利為9.13億元，按年增47%﹔維生素C溢利為1.66億元，按年跌21.4%﹔抗生素溢利為2531.4萬元，按年跌1成﹔其它溢利則報5752萬元，按年跌18.4%。

成藥業務中，集團指期內主要產品的銷售維持強勁的增長動力，「恩必普」及抗腫瘤產品組合按年增長分別為

32.1%及208%﹔普藥產品中的注射用美羅培南、阿司匹林腸溶片、布洛芬顆粒及馬來酸依那普利片等多個產品亦錄得顯著增長。

維生素C業務方面，集團期內加大銷售力度，搶佔市場份額，銷售收入達5.24億元，按年減少4.5%。抗生素的市場環境仍然偏弱，首季銷售收入為3.47億元，按年增加8.1%。

石藥早市微跌0.58%至13.78元﹔同行方面，國藥（1099）微跌1%至29.5元、三生製藥跌1.46%至13.5元、中國生物製藥微跌0.77%至7.76元、綠業製藥無升跌、白雲山升1.32%至34.5元。

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