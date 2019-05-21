美國商務部對華為發出90天禁令的寬限期，儘管華為董事長任正非表示意義不大，惟中港股市仍一洗多日頽氣，半日顯著做好。

港股早段低開116點後曾輕微回升，其後表現反覆，一度再跌136點，低見27651點，不過之後受到內地股市上升帶動，指數再展升勢，曾最多升127點或0.5%，高見27915點，半日收報27848點，升61點或0.2%，成交544億元；國企指數報10693點，升60點或0.6%。

騰訊（0700）先跌後回升，引領大市向上，半日終止過去三日的跌勢，反彈1.3%，報346.4元；其他科技股個別發展，瑞聲（2018）升逾3%，報44.45元，為半日表現最好藍籌；舜宇（2382）則逆市偏軟，半日跌0.2%。

內地媒體報道，中興通訊（0763）表示，內地計劃自10月1日起在全國範圍內開始商用5G，成為繼韓國和美國之後第三個推出下一代技術服務的國家。中興通訊（0763）反彈半成，半日報20.65元。

小米（1810）首季轉賺近32億元人民幣，並表示高度關注華為發展，但事件未影響集團。小米股價半日升1.3%，報10.02元。

國家主席習近平昨日到江西考察調研，參觀位於江西贛州市的江西金力永磁科技股份有限公司，了解企業生産經營和贛州市稀土産業發展情況，刺激中國稀土（0769）今早曾急升70%，高見0.63元，半日升67%，報0.62元。

其他重磅股方面，港交所（0388）做好，半日升2%；內銀股表現亮麗，中國銀行（3988）、工行（1398）及建行（0939）分別上升1.7%、1%及0.6%。不過友邦（1299）逆市仍跌0.8%，報76.1元。

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