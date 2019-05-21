騰訊（0700）總裁劉熾平今日在昆明舉行的騰訊全球數字生態大會上致開幕辭，提到騰訊在過去一兩年在數碼生態上的三種演化。

第一種演化是從開放生態演化到生態開放。劉熾平稱，自2011年開始，騰訊透過去中心化，衍生出一個開放生態，即數碼生態與實體產業、線下社會，以及人們生活更緊密地結合一起。

第二種演化是從互聯網的產業化到產業互聯網。劉熾平表示，各行各業在增效率，降成本方面還有很大空間，相信產業互聯網將是各行各業全面提升生產力，進行信息化轉型升級的重要載體。而騰訊在這方面有很深厚積累。微信和QQ平台已經成為各行各業有效接觸消費者的最大平台，公眾號、小程序、移動支付、網絡廣告、企業微信、安全能力以及大數據、雲計算與人工智能技術，正在形成有特色的數字化工具箱，幫助各行各業客戶獲得數字化解決方案。

第三種演化，是數字全球化演化到全球數字化，劉熾平相信，未來20年數碼世界和物理世界將會深度融合，商品與服務之間的界限會進一步模糊。大量傳統產業和新興地區，有望通過數字化升級實現跨越式發展，這也是中國企業跟全球接軌，並且打開全球市場的一個重要契機。

騰訊半日收報346.4元，倒升1.29%。

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