華爾街日報道，中國歐盟商會(European Union Chamber of Commerce in China)的一項年度調查顯示，過去兩年，被迫向中國本土企業轉讓技術的情況變得更加普遍，接受調查的585名受訪企業中有20%表示，它們感受到了為獲得中國市場准入而被迫轉讓技術的壓力，比例高於2017年的10%。

中國歐盟商會指出，在以國有企業為合作夥伴的合資企業中，技術轉讓要求尤其明顯，這個問題涉及從生產化學品到醫療設備的各類企業。受訪者向中國歐盟商會表示，中國政府制定了本土企業吸引國際新技術的獎勵指標，此外相關規定有時會要求外國公司必須在中國生產產品才能在華銷售，使這類轉讓成為在中國開展業務的一項要求。

中國歐盟商會稱，在接受調查的歐洲企業中，四分之一的企業在過去24個月與中國國有企業建立了合作關係。其中大約70%的歐洲企業表示，中國國有企業進入它們所在的行業。

該商會又指，高價值尖端產業的公司被迫轉讓技術的比例高於平均水平。

根據該調查，在被迫轉移技術的受訪者中，63%表示轉讓發生在過去兩年，25%的受訪者表示，就在2019年1月份該調查進行期間，轉讓仍在進行。

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