港股今早低開116點或0.42%，報27671點，成交金額25億元；國指今早低開28點或0.27%，報10605點。

碧桂園（2007）跌1.08%，報11元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.58%，報12.42元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升0.34%，報73.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；騰訊（0700）跌0.94%，報338.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

美國商務部授出90日臨時許可證，容許於期與華為交易。舜宇（2382）跌0.97%，報71.7元，瑞聲（2018）升1.27%，報43.7元。

小米（1810）昨日公佈首季業績，對於谷歌(Google)將終止與華為的部分業務往來，小米會否有類似擔憂，首席財務官周受資直言：「我們高度關注，但目前對小米沒有直接影響」。開市報10.26元，升3.7%。

偉易達（0303）上個財年純利減少17%至1.71億美元，集團主席兼行政總裁黃子欣指出，公司業務暫時不受關稅影響，一旦美國向所有中國貨品徵收關稅，集團將難以估算對收入的影響，不過現正評估相關影響，以及採取措施緩和情況，包括計劃在馬來西亞擴建廠房，部分產品或會提高價格，或與客戶分擔成本。開市報7.3元，無升跌。

白馬戶外媒體（0100）發盈利警告，計及成本增加，預料2019年上半年錄得虧損。去年上半年純利為7620萬元(人民幣．下同)；並預計今年上半年收入將較去年同期錄得雙位數字減幅。開市報6.35元，無升跌。

聯通（0762）公布4月份數據，移動出賬用戶累計到達數3.2億戶，本月淨增113.6萬戶，其中4G用戶累計到達數2.3億戶，本月淨增260.8萬戶。開市報8.5元，升0.4%。

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