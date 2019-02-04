【開市焦點】港股ADR跌297點 騰訊ADR跌2%
文章日期：2019年5月21日 09:03
港股ADR隔晚隨美股下跌，收報27977點，跌297點或1.06%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2%，折合報335.16元；匯控（0005）跌0.27%，折合報65.02元；建行（0939）跌0.92%，折合報6.23元。
今日焦點股份可留意：
美國商務部授出90日臨時許可證，容許於期與華為交易。措施屬臨時性，留意會否為近日下跌的華為相關股帶來喘息空間。
小米（1810）昨日公佈首季業績，對於谷歌(Google)將終止與華為的部分業務往來，小米會否有類似擔憂，首席財務官周受資直言：「我們高度關注，但目前對小米沒有直接影響」。
偉易達（0303）上個財年純利減少17%至1.71億美元，集團主席兼行政總裁黃子欣指出，公司業務暫時不受關稅影響，一旦美國向所有中國貨品徵收關稅，集團將難以估算對收入的影響，不過現正評估相關影響，以及採取措施緩和情況，包括計劃在馬來西亞擴建廠房，部分產品或會提高價格，或與客戶分擔成本。
白馬戶外媒體（0100）發盈利警告，計及成本增加，預料2019年上半年錄得虧損。去年上半年純利為7620萬元(人民幣．下同)；並預計今年上半年收入將較去年同期錄得雙位數字減幅。
聯通（0762）公布4月份數據，移動出賬用戶累計到達數3.2億戶，本月淨增113.6萬戶，其中4G用戶累計到達數2.3億戶，本月淨增260.8萬戶。
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