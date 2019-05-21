美聯儲主席鮑威爾出席金融市場會議時表示，美國經濟繼續增長，貿易談判仍有很高的不確定性，做判斷為時尚早，另外，亦正著手評估貨幣政策。

鮑威爾表示，儘管存在不利因素，但美國經濟仍在繼續增長、新增就業強勁，且薪酬上升，這些都是在低通脹壓力的環境下實現。

鮑威爾又指，雖然一些風險最高的領域最近集中發行企業債，而企業債務接近歷史最高水平，如果經濟惡化，一些企業可能會面臨嚴峻的財務壓力，但總體而言，企業債務等因素對金融穩定構成的威脅似乎並未升高。認為金融體系看起來足夠強勁，能夠應對潛在的損失，企業債務似乎不會給金融穩定帶來顯著風險。

此外，鮑威爾指，債務與GDP的比率穩步上升，與之前的擴張一致，既沒有受資產泡沫推動也沒有助長資產泡沫。此外，銀行等金融機構擁有可觀的損失吸收緩沖。

對於中美貿易談判，鮑威爾指，仍有很高的不確定性，對此作出判斷還為時過早。

貨幣政策方面，他認為目前幣策框架很好地服務公眾，但亦正著手評估貨幣政策，提出的想法之一是採用一個範圍。目前，儲局採用的是一個目標，即通脹2%。

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