美國對華為的限制措施，隔晚震散包括晶片在內的科技股，三大指數當中，納指跌幅最大；另外，依賴Google Play商店進行分銷的公司股價亦下跌，其中，華為市佔率達於2018年達到29.5%的波蘭市場，於該國上市的波蘭遊戲開發商股價下跌，Ten Square Games一度跌7.4%，PlayWay跌6.3%。

道瓊斯工業平均指數收跌84點，跌幅0.33%，報25679點。標普500指數收跌19點，跌幅0.68%，報2840點。納斯達克綜合指數收跌113點，或1.46%，報7702點。

蘋果跌3.12%，報183.09美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而聯合健康保險升1.9%，報245.99元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果收市報183.09元，跌3.12%，谷歌母公司Alphabet收市報1144.66元，跌2.06%，亞馬遜收市報1858.97元，跌0.53%，Facebook收市報182.72元，跌1.39%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.07%，報377點。德國DAX指數收跌1.62%，報12041點；法國CAC 40指數跌1.47%，報5358點；英國富時100指數收跌0.52%，報7310點。