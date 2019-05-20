小米（1810）公布今年首季業績，截至3月底止，錄得收入437.57億元（人民幣，下同），按年增長27.2%，勝市場預期；毛利52.16億元，按年升21.3%，純利達31.26億元，去年同期為蝕70.05億元。每股盈利0.132元，去年同期每股虧損 0.718元。

按非國際財務報告準則計，小米首季的經調整淨利潤為20.81億元，勝市場預期的18.57億元。按收入分部計，智能手機收入達270.09億元，按年增長16.2%，IoT與生活消費產品收入達120.43億元，按年增長56.5%；互聯網服務收入42.57億元，按年增長31.8%。海外市場收入則達168億元，按年升34.7%。

期內，小米智能手機機銷量達2,790萬部，中國和海外市場智能手機平均售價（ASP）分別升29.9%及12.1%。智能手機分部毛利率由去年同期的5.8%降至3.3%，主要是由於海外智能手機業務的毛利率下降所致，整體毛利率亦下降0.6個百分點至11.9%。

截至3月31日為止，MIUI月活躍用戶達到2.61億，按年增長37.3%。IoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機及筆記本電腦）數增長70%至約1.71億台。

另外，因應今年首季的股權及優先股投資所致，集團的投資公允價值變動由去年同期的18億元增加49.3%至26億元。