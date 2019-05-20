電訊設備及學前電子學習產品生產商偉易達（0303）上個財年純利減少17%至1.71億美元，集團主席兼行政總裁黃子欣指出，公司業務暫時不受關稅影響，一旦美國向所有中國貨品徵收關稅，集團將難以估算對收入的影響，不過現正評估相關影響，以及採取措施緩和情況，包括計劃在馬來西亞擴建廠房，部分產品或會提高價格，或與客戶分擔成本。

北美洲是偉易達最大的市場，去年收入跌4.5%至9.94億美元。黃子欣解釋，無人知道中美貿易戰結果如何，集團預計美國政府或會在7月實行全面徵收關稅措施，坦言短期內對集團的發展策略有影響。如果今年未能將產能轉移至馬來西亞，產品或需調高價格，幅度由5%至10%以上不等，亦會考慮會否在中國繼續擴建廠房。

執行董事梁漢光指出。美國的承包業務有六分一受關稅影響，集團會向客戶建議，將生產轉移至馬來西亞廠房，已有部分客戶開始試產，另有客戶仍在觀望中美貿易戰的發展。

偉易達擬派末期息0.5美元，全年股息為0.67美元，按年下跌16.3%，派息比率98.2%。黃子欣表示，明年的派息比率仍要視乎當時盈利而定，如無大變化亦希望維持現有比率。