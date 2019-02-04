中美貿易角力持續，Google或暫停與華為合作，拖累內地A股下跌，港股持續向下，牛熊線得而復失。

港股今早高開12點，報27959點，開市後曾倒升，一度重上250天線(27962點)，高見27999點，最多升53點，惟內地A股跌勢加深，拖累恒指無力再上並急挫，跌穿27900至27700點水平，低見27699點，最多下挫247點，午後跌勢回順，於27700點水平上落繼續過百點跌幅，全日收報27787點，下跌158點或0.57%，成交金額1055億元；國指跌55點或0.52%，報10633點。

《權力的遊戲》最新一季大結局未能如期播放，騰訊（0700）跌3.88%，收報342元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低110點，領跌大市。

防守股有得升，中電（0002）升2.86%，收報89.9元，是升幅最大的藍籌；領展（0823）再創上市新高，全日升2.79%，收報97.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

受Google暫停與華為合作影響，手機設備股跌勢未止，丘鈦（1478）瀉8.32%，收報5.73元；比亞迪電子（0285）瀉7.37%，收報10.56元；聯想（0992）挫5.24%，收報5.97元。5G概念股亦下挫，鐵塔（0788）瀉6.38%，收報1.76元；京信通信（2342）跌2.63%，收報1.48元。

內地取消逾3000噸美國豬肉進口訂單，豬肉股續捱沽，萬洲（0288）跌5.18%，收報7.14元，是跌幅最大的藍籌；中糧肉食（1610）急瀉10.54%，收報2.8元；超大現代（0682）挫5.44%，收報0.087元。

濠賭股跟隨大市向下，澳博（0880）挫4.04%，收報8.55元；本周內遞交參與大阪對綜合度假區候選徵集初步規劃方案的銀娛（0027）跌3.81%，收報47.95元；金沙中國（1928）跌2.45%，收報37.9元。

航空股繼續下跌，東航（0670）挫5.41%，收報4.37元；南航（1055）挫4.26%，收報5.17元；國航（0753）挫3.49%，收報7.19元。

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