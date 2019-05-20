匯豐宣布，上調3個月及6個月的港元定存年利率，涵蓋理財及一般戶口，有關優惠的起存金額為新資金1萬港元。

由今日起，一般匯豐戶口的3個月及6個月港元定存年利率，分別加至1.6厘及1.65厘，加幅分別為0.2厘及0.05厘。匯豐運籌理財客戶方面，則分別加至1.65厘及1.7厘。匯豐卓越理財客戶，則分別加至1.7厘及1.75厘。

至於尚玉客戶的加幅最大，3個月定存由1.6厘加至1.9厘，6個月則由1.8厘加至1.95厘。

目前，匯豐最高息的是18個月存期，尚玉客戶為2.05厘，卓越理財及運籌理財客戶分別為1.95厘及1.9厘，其他戶口為1.85厘。匯豐另有優惠給指定理財戶口，若以外幣兌換為港元，起存額5萬港元，一個存期年息為2厘。

大行紛紛加存息，早前渣打一周內兩度加存息，現時最高年息為1.95厘，但起存額要100萬元新資金，存期為12個月。10萬元至100萬元新資金則為1.9厘。

【存息上調】渣打上調港元定存息率

而中銀香港（2388）則以搶短期存款為主，設有7天存期、年利率2.18厘的優惠，1個月存期則為1.88厘，起存額為兌換資金等值5萬港元。

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