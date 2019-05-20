Google中國確認暫停與華為的部分業務合作後，《彭博》報道，全球三大芯片製造商英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)及博通(Broadcom)也相繼停止向華為供應芯片。

報道指出，上述三間公司向其員工表示，將停止向華為供應芯片，直至另行通知。目前，英特爾為華為提供伺服器芯片和手提電腦的處理器，而高通則為華為供應數據機和其他處理器。不過報道指，華為受高通影響相對輕微，主因華為有研發自己手機的處理器和數據機。

報道亦提到，三大芯片製造商停止向華為供貨或形成「雙輸」局面，主因做法可能會破壞高通、美光等美國晶片巨頭的業務，並拖慢全球5G無線網絡的發展，首當其衝的更是增長愈來愈依賴中國業務的美國企業。

《路透》早前引述知情人士指，Google已經暫停與華為的部分業務合作，Google 除了基於開放原始碼的服務，將不再進行其他軟硬件轉讓和技術服務的業務。Google中國指，正在遵守這一命令，並審查其影響。

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