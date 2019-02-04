中美再角力，官媒連日發表評論，抨擊美國極限施壓不會有效，在官方態度強硬之下，大市今早高開12點後，曾大跌最多247點，半日收市跌119點或0.43%，報27827點，續失守250天線(27962點)，成交金額583億元；國指跌51點或0.48%，報10637點。

中電（0002）逆市向上，升2.69%，收報89.75元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）升2.69%，收報97.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

Google 暫停與華為合作，意味華為未來的手機將無法使用Gmail、YouTube等，華為供應商舜宇（2382）跌4.27%，收報72.95元，是跌幅最大的藍籌，同時亦拖累其他設備股，瑞聲（2018）跌0.34%，報42.9元、聯想（0992）跌3.9%，報6.05元。

《權力的遊戲》最新一季大結局未能如期播放，騰訊（0700）跌2.47%，收報347元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低70點。

人民銀行副行長潘功勝昨日「出口術」維穩，表示中央完全有基礎、有信心、有能力保持人民幣匯率合理穩定。消息刺激離岸及在岸人民幣匯價今早均見回升，終止過去三個交易日的跌勢。不過，內地航空股繼續下跌，南航（1055）半日跌3.5%，報5.21元，東航（0670）跌3.24%，報4.47元。

中國平安（2318）分拆旗下金融壹賬通上市再有新消息。據外媒報道，金融壹賬通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利等投資銀行，為其準備在港上市的工作。不過平保半日跟隨大市下跌，收市跌1.84%，收報85.35元；中人壽（2628）跌2.25%，收報18.28元。

銀娛（0027）將在周五（24日）截止限期前遞交方案，參與大阪對綜合度假區候選的徵集初步規劃。銀娛跌3.11%，收報48.3元，金沙中國（1928）跌2.45%，收報37.9元。

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