恒指跌119點，收報27827點，成交金額583億元。美股期指向好，日韓台今早也跟隨，但A股初段低開低走拖累港股，騰訊（0700）跌2.47%拖低大市，芯片股受惠芯片國產化而向好，中芯（0981）及華虹半導體（1347）分別升6.48%及1.99%。A股其後跌幅大為收窄，可能是國家隊入市，港股也回穩，但整體感覺是沒有買盤支撐，大跌後國家隊入市，沒多久又跌過，低位暫時也愈來愈低。

人行官員繼續為人民幣能保7發聲，人行參事盛松成指破7弊大於利。2018年人民幣沽壓最大的時候，也是盛松成發表類似言論，市場沒多久就回穩守住7算。不過，今早匯率敏感股份仍是偏弱，航空、紙業都跑輸大市，紙業股更因為近期紙價下降，股價已跌至2018年低位。

中石化（0386）今年首季實現營業收入7175.79億元人民幣，同比增長15.5%； 按中國企業會計準則，一季度公司歸屬於母公司股東淨利潤為147.63 億元人民幣 ，同比降低 21.3%。業績倒退有幾項因素組成，包括輕質和重質原油價差變化導致的16億元人民幣虧損；由於運費上漲，成本增加30億元人民幣;；由於化學原料與原油之間的價差較低，導致30億元人民幣虧損。這些都長中長期看會間歇性發生的，也會逆轉，故問題不大。此外，期內油價反覆，集團沒有錄得庫存升值利潤，而18年同期則有10億元，也影響了整體表現。

集團指煉油廠的利潤率在4月份有所改善，而非燃料業務利潤達到9.88億元人民幣，同比增長15%，收入則為87億元人民幣，同比保持穩定。中石化賣點是收益率甚高，現價超過8厘，問題是市場對此有多確信。集團經營狀況大致平穩，暫時看不到有太大變數，現價又回落至過去1年低位的5.5元附近，值博率高。

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