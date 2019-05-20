受復活節假期客流增加影響，國泰航空（0293）4月份旗下國泰及國泰港龍共載客312.7186萬人次，按年升4.9%，乘客運載率微跌0.6個百分點至83.9%，以可用座位千米數計算的運力則上升8.1%。今年首四個月的載客量上升4%，運力則增加6.5%。

雖然載客量按年增加，但國泰商務及貨運董事林紹波表示，復活節長假期有助刺激短途航線的需求及推動收益率，然而四月整體收益率錄得按年下跌，預料收益率於未來數月仍會受壓。

他又指，4 月份客運業務收入錄得按年增長，主要因為今年復活節假期較遲開始，月內運載乘客人次有不俗的增長，惟運力顯著增加，運載率大致不變。

貨運方面，兩家公司上月運載貨物及郵件共16.3694萬公噸，按年減少6.2%，而運載率下跌5.5個百分點至62.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.9%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為7.3%。今年首四個月的載貨量減少5.3%，運力上升 0.1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌5.9%。

林紹波指，目前主要貿易航線的空貨運需求較弱，不利貨運業務，運載貨運量及收益率均下跌，預料情況在可見將來仍會持續。將繼續密切關注中美貿易關係的最新發展，及對全球貿易貨流的影響。

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