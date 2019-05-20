中信股份（0267）與中信資本及凱雷投資2017年組成財團收購中港麥當勞後，香港麥當勞上周四（16日）宣布，與順豐速運組成策略伙伴，將外送服務擴展至McCafé飲品，以及推出McTracker服務，用家可即時得知訂餐進度。香港麥當勞行政總裁黎韋詩指出，今次由中信帶動合作，未來香港麥當勞會繼續將門店向「體驗未來（EotF，Experience of the Future）」形式發展。

七成訂單40分鐘內送到

同為A股上市公司順豐控股董事及麥當勞中國及香港董事會主席張懿宸解釋，自己與順豐董事長王衛認識多年，雙方理念相近，中國麥當勞亦與順豐合作，順豐員工在其他時間可改送遞文件等，令運作更有效率。香港麥當勞現有243間分店，黎韋詩稱，香港麥當勞逾九成生意是堂食，今次順豐結為策略伙伴，加上提供咖啡外送服務，有信心麥麥送需求會逐步增加。她指香港麥當勞以往送餐時間較「飄忽」，與順豐合作一年後，現時70%訂單可在40分鐘內送到，順豐的運輸服務配合科技，顧客訂購食品後，可以追蹤訂單位置，改善服務質素。

EotF門店至年底226間

香港McCafé今年踏入20周年，近日推出「芝士奶蓋」系列，6款口味包括咖啡、抹茶等，黎韋詩形容，香港麥當勞的角色在於創新及開發，現時大多每1至2個月就會推出新品，視乎當時天氣等因素而定。EotF門店加入自助點餐機、無線充電器、自助飲水機等設備，黎韋詩表示，現時在港已有191間完成改裝，至年底將有93%完成，即226間分店。

張懿宸指出，中國麥當勞將保持一貫開店策略，與房地產商如恒大（3333）、中海外（0688）等合作，於三四線城市開新店，一二線亦有空間發展，預計有40%新增分店會坐落一二線城市。

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