美國將華為納入「黑名單」後，路透引述知情人士指，Google已經暫停與華為的部分業務合作，據報，Google 除了基於開放原始碼的服務，將不再進行其他軟硬件轉讓和技術服務的業務。Google中國指，正在遵守這一命令，並審查其影響。

新措施之下，華為可繼續使用android開放源代碼許可AOSP公開版本的android操作系統，不過，Google Play商店提供的Gmail、YouTube和Chrome瀏覽器等Google 流行應用(app)將不再出現在未來的華為手機中。因為這些應用不具有開源許可證，若使用這些服務，需要與Google 簽訂商業協議。但Google Play商店的現有華為設備用戶，仍能下載由Google 提供的更新。

報道指，新措施對於內地市場的影響很小，因為Google旗下多個APP均在中國被禁用，用戶使用騰訊（0700）和百度等公司提供的類似應用。反而是作為華為第二大市場的歐洲，可能受到較大的影響。

新京報報道，針對外媒報道因美國政府將華為列入實體名單，而谷歌已暫停與華為部分業務往來的消息，Google中國通過郵件回覆稱，「正在遵守這一命令，並審查其影響」。

在Google新措施之前，華為創辦人任正非表示，美國禁令可能放慢華為的增長，但只是小幅度，年度收入可能達不到20%。他又重申，華為並未違法，華為不會像中興通訊（0763）那樣按照美國的要求改變公司管理結構，也不會接受美國監督。

另外，聯想集團（0992）亦發表聲明指，目前聯想集團向華為公司供貨正常。對於目前網上的「斷供」等不實之詞，已經對謠言傳播者連夜取證，將訴諸法律手段，追究造謠者責任。華為是聯想PC和服務的重要客戶，將在嚴格遵守聯想業務所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，持續向華為銷售產品和服務。

華為報道：

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