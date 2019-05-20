中美貿易角力未有好轉跡象，不過港股今早仍可高開12點或0.05%，報27959點，成交金額24億元；國指今早高開23點或0.22%，報10712點。

創科實業（0669）升1.99%，報51.15元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌1.74%，報349.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點；建行（0939）升0.48%，報6.32元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。

Google宣布暫停與華為的業務，手機設備股方面，舜宇（2382）跌1.57%，報75元，瑞聲（2018）升1.51%，報43.7元；丘鈦（1478）跌2.4%，中興（0763）跌1.2%。

中國平安（2318）分拆旗下金融壹賬通上市再有新消息。據外媒報道，金融壹賬通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利等投資銀行，為其準備在港上市的工作。平保升0.46%，報87.35元。

銀河娛樂（0027）副主席呂耀東透露，其中一個綜合度假區候選地大阪在4月已開始向有意競投企業徵集初步規劃，銀娛將在周五（24日）截止限期前遞交方案。雖然目前有意在日本賭牌上分一杯羹者眾，但呂耀東認為，銀娛具有四大優勢，有信心可佔一席位。銀娛升0.3%，報50元。主要從事銷售兒童護理產品、前稱青蛙王子的民企中國兒童護理（1259），近年有多宗奇怪交易，其中2017年以近1.6億元估值，收購包括漢廬等歷史建築的元朗牛潭尾地皮五成權益，本報翻查資料，發現相關地皮過去10年多次易手，估值更曾由逾10億元急跌至800萬元，價錢猶如「海鮮價」，相差近125倍。中國兒童護理開市報0.169元，無升跌。