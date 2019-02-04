中美貿易談判未有進展，官媒繼續發表評論文章，而美國將華為列入「黑名單」後，Google宣布暫停與華為的業務。內地方面，前中證監主席劉士余涉違紀違法，被中紀委調查。

上周五港股ADR跌89點報28185點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.21%，折合報351.49元；匯控（0005）跌0.35%，折合報65.32元；建行（0939）跌0.42%，折合報6.26元。

今日焦點股份可留意：

Google宣布暫停與華為的業務，留意手機設備股。

中國平安（2318）分拆旗下金融壹賬通上市再有新消息。據外媒報道，金融壹賬通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利等投資銀行，為其準備在港上市的工作。

銀河娛樂（0027）副主席呂耀東透露，其中一個綜合度假區候選地大阪在4月已開始向有意競投企業徵集初步規劃，銀娛將在周五（24日）截止限期前遞交方案。雖然目前有意在日本賭牌上分一杯羹者眾，但呂耀東認為，銀娛具有四大優勢，有信心可佔一席位。

主要從事銷售兒童護理產品、前稱青蛙王子的民企中國兒童護理（1259），近年有多宗奇怪交易，其中2017年以近1.6億元估值，收購包括漢廬等歷史建築的元朗牛潭尾地皮五成權益，本報翻查資料，發現相關地皮過去10年多次易手，估值更曾由逾10億元急跌至800萬元，價錢猶如「海鮮價」，相差近125倍。

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