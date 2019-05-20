中國兒童護理（1259）以往在內地經營自有品牌設計及提供兒童個人護理產品，近年卻收購不少與本業無關的項目，包括以1.04億元收購本港育兒網上平台「MyBB.com」51%權益，平台僅於本港紅磡經營一間零售店，以及斥資合共5000萬元收購經營凍肉業務的力裕國際全數股權。

近年中國兒童護理發展相當多元化，除了收購地皮欲進軍香港地產，亦有投資金融放貸業務、天然資源貿易等。其中集團先後在去年11月以800萬元及在今年3月再以4200萬元收購凍肉公司力裕，以去年11月首次投資時的估值計算，集團在其後增購力裕八成股權，估值在不足半年內已升值逾三成。

斥資5000萬購凍肉公司

然而按中國兒童護理兩份交易公告中，力裕旗下主營業務公司領先環球，先在2017年6月9日至2018年11月底錄得213.3萬元除稅後虧損，其後再更新2017年6月9日起至2018年12月底止，除稅後虧損突然擴大至1424萬元，而時間僅相差一個月。

至於集團收購2009年創辦的本港育兒網上平台「MyBB.com」51%股權，相當於平台估值高達2.3億元，同樣價值不菲。而連番的收購過後，年報顯示中國兒童護理手頭現金逐年激減，由易手前的2016年中期現金及現金等價物8.4億元，逐漸降至年底6.145億元、2017財年的2.227億元及2018財年的2.189億元，兩年半內銳減超過6億元。