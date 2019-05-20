劉士余在2016年接任中證監後以鐵腕著稱，他上任面對不少問題，其中一項較「棘手」是包括安邦、寶能等民營保險公司四出「舉牌」、利用坐擁大量保費資金在資本市場大肆收購炒賣，劉士余上任後就曾痛斥這是「野蠻人收購」；其後又重手處罰以高槓桿入股A股萬家文化的趙薇與丈夫黃有龍，禁止進入A股5年。

劉士余在2017年國新辦新聞發布會上發言，惹起市場頗大回響，「我到證監會後，花了很長時間去了解它的亂象。真是開了眼界，很震驚。就找了簡單貼切的詞，來把每個亂象貼上一個標籤，如野蠻人、妖精、害人精、大鱷等，這些行為往往披着合法的外衣，打着制度的擦邊球，在市場巧取豪奪，侵蝕着廣大投資者的合法權益。」其後中證監與中保監（現已與中銀監合併）合力遏止內險「舉牌」行為，其中以處罰前海人壽董事長姚振華禁入保險業10年最為轟動。

劉士余任內，另一被中證監重罰的大人物尚有著名影星、據傳與阿里巴巴創辦人馬雲非常「老友」的趙薇。趙薇及丈夫黃有龍在2017年透過旗下龍薇傳媒入股萬家文化，其後被發現公司資金不足，是透過巨額貸款「蛇吞象」收購，直至去年4月，中證監宣佈駁回趙薇及黃有龍的申辯，裁定二人禁入證券市場5年，警告萬家文化及龍薇傳媒並責令改正，分別處罰60萬元（人民幣，下同），同時警告黃有龍、趙薇等人，各罰款30萬元。