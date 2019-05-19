據中紀委網站，今年1月剛被免去中證監黨委書記及主席職務、現任中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任的劉士余涉嫌違紀違法，主動投案，目前正在配合中央紀委國家監委審查調查。

他在清華大學先後取得經濟管理學院管理科學與工程專業獲得碩士學位，以及經濟管理學院獲得技術經濟及管理博士學位後，加入上海市經濟體制改革辦公室，1996年開始加入中國人民銀行後不斷升遷，至2006年6月升任中國人民銀行黨委委員兼副行長。他在2014年轉任農行（1288）黨委書記兼董事長，在2015年A股股災後，當時出任中證監主席肖鋼在市場盛傳需為股災負責下，於2016年離任並由劉士余接替，當時劉更被冠以「救火隊長」稱號。

不過事情在今年初出現變化，劉士余在沒有太多預兆下，在今年初被工商銀行（1398）前董事長易會滿取代，當時新華社更指劉士余是被「免職」，改任中華全國供銷合作總社擔任黨組副書記及理事會主任，由於供銷社是計劃經濟時期成立的機構，因此自改革開放後其地位逐漸下降，至今一宜被認為是「閒職」部門，加上劉士余正式被中紀委調查，似乎反映他在年初的突然下台已有跡可尋。