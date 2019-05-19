中國平安（2318）分拆旗下金融壹賬通上市再有新消息。據外媒報道，金融壹賬通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利等投資銀行，為其準備在港上市的工作。

按路透旗下的Deal Street Asia引述消息人士指，公司最快於今年6月遞交初步招股文件，目標是9月掛牌。報道指，公司的目標估值為80億美元（約624億港元），日本軟銀及SBI Group亦有參與金融壹賬通於去年的融資輪，當中籌得7.5億美元（約58.5億港元），估值為75億美元（約585億港元）。

中國平安及三家投資銀行皆拒絕回應事件。

文中指，金融壹賬通上月底曾與投資者交代上市的進程，惟當中出席會議的投資者認為，以現時市况及中國「獨角獸」的眨值情況，今年上市未必能夠為公司爭取到最好的估值。據公司給予投資者的簡報，公司去年錄得收入10.56億元（人民幣，下同），按年升1.68倍。

如金融壹賬通今次成功在港上市，將會是繼平安好醫生（1833）後第二隻由中國平安分拆出來的業務。

據平保去年上半年公告介紹，金融壹賬通為金融科技服務雲平台，向銀行、保險、投資公司等提供業務解決方案。截至去年上半年，有441間銀行客戶、38間保險客戶和2196間非金銀行金融機構客戶。金管局去年推出的區塊鏈貿易融資平台項目，是由金融壹賬通投得。