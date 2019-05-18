密歇根大學5月美國消費者信心指數強勁，惟有外電報道指，中美貿易談判停擺美股周五表現向下，道指跌99點或0.38%，收市報25764點，結束三連升，標指跌16點或0.58%，報2859點。納指跌81點或1.04%，收報7816點。本周累計，道指跌0.69%，標指跌0.76%，納指回跌1.27%。道指已連續4周錄得下跌。

ADR港股比例指數跌87點或0.31%，報28187點，恒指夜期報27753點，低水193點。騰訊（0700）ADR折合港元報351.52元，較港收市低1.2%，匯豐控股（0005）ADR折合港元報65.33元，較港收市低0.34%；中國聯通（0762）ADR折合港元報約8.45元，較港收市高0.32%。

另外，「人造肉第一股」之稱的Beyond Meat股價節節向上之際，遭沽空機構Citron狙擊，指其股價主要是散戶炒作刺激，而且公司市值高於同業，更優秀競爭對手快將進入市場，隨著散戶支撐力耗盡，料其股價會跌至65美元。Beyond Meat一度跌7.76%，收市跌幅收窄至3.84%，報89.35美元。內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡周五正式登陸美股，早段大升52.71%至25.96美元，收市報報20.38美元，仍升約19.88%。