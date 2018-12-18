電子錢包AlipayHK宣布，開通香港中華煤氣（0003）的煤氣繳費服務，另外，即日起煤氣公司用戶登記成為AlipayHK電子錢包新用戶，可獲50元的迎新獎賞，單筆繳費滿50元時即可使用。

煤氣公司首席財務總裁暨公司秘書何漢明表示，隨著流動支付在香港愈趨成熟，煤氣公司作為本港主要能源供應商須提供便捷的繳費服務。Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示，AlipayHK 一直希望提供方便快捷的支付體驗，今次服務範圍拓展至煤氣繳費，日後將繼續拓展更多生活繳費場景。