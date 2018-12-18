證監會指，民銀資本（1141）(前稱保興資本)沒有在合理地切實可行的範圍內盡快披露內幕消息，在市場失當行為審裁處展開研訊程序。

證監亦另對保興資本六名前董事展開研訊程序，包括前行政總裁兼公司秘書孫益麟、前主席孫粗洪、前執行董事劉勁恒及三名前獨立非執行董事。證監指，他們罔顧後果或疏忽的行為導致保興資本涉嫌違反企業披露制度的條文，並指他們於關鍵時間均沒有採取一切合理措施，以確保設有妥善的預防措施防止有關涉嫌違規的行為。

事源自上述董事於2014年10月收到公司截至同年8月的五個月財務表現，而該帳目反映公司財政表現有顯著改善，惟公司延至同年11月初才向公眾公布其財政表現改善的消息。

證監會指，該項財政表現有關的資料構成內幕消息，因此，該內幕消息理應在該等董事於2014年10月13日獲悉後在合理地切實可行的範圍內盡快予以披露。

記者：陳惠恩

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