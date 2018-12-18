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【前一哥劈炮】已辭任港航副主席 鄧竟成：想多啲時間畀自己

文章日期：2018年12月18日 17:37
鄧竟成已辭任港航副主席：想多啲時間畀自己

2016年加盟香港航空、今年1月獲委任為董事及副主席的前警務處處長鄧竟成，日前在公司網站的「管理團隊」一欄被除名，本報致電鄧竟成獲其親口證實，他已辭去香港航空的全職職務，改為擔任公司顧問。

香港航空副總裁王證皓亦向本報記者透露，公司已在內部發出電郵通知，鄧竟成已由香港航空副主席轉任為顧問一職。

鄧竟成在電話訪問中指，在較早時間已辭去香港航空的全職職務，理由是「想多啲時間畀自己」，因個人有許多其他公務工作，如郊野公園及海岸公園委員會主席、新聞博覽館董事等，直言「忙過做警察」。鄧竟成在2016年9月底亦獲香港航空委任為董事會副董事長，他稱「做咗兩年，都差唔多時間」，再次強調公職繁忙，需要更多個人時間。對於副主席一職將由何人接任，鄧竟成則指不清楚。

記者：劉旭霞

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