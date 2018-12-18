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【有片：淘寶圖】納指現死亡交叉 候位買SQQQ

文章日期：2018年12月18日 17:38
納指現死亡交叉 候位買SQQQ

上周五在淘寶圖指天然氣期貨跌穿大型三角底部，可買入具3倍槓桿的天然氣逆向ETF--VelocityShares 3x Inverse Natural Gas(美國上巿代號DGAZ)，而DGAZ之後在美股兩個交易日內一度勁升達50%。最近美國納指下跌，大家也可同樣買入具3倍槓桿的納指逆向ETF--SQQQ，10月以來納指跌了約兩成，而SQQQ則升了約六成。

事實上，納指在11月開始反彈，但之後50天平均線跌穿200天平均線形成死亡交叉再大跌，昨日更一度跌穿11月低位，9RSI也跌近30，而若大家認同納指進入熊巿，可有兩種部署，一是明確跌穿昨日低位追買SQQQ，二是候納指反彈至保力加中軸才買入SQQQ。

陸振球

明報投資及地產版主編

 

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