【有片：淘寶圖】納指現死亡交叉 候位買SQQQ
文章日期：2018年12月18日 17:38
上周五在淘寶圖指天然氣期貨跌穿大型三角底部，可買入具3倍槓桿的天然氣逆向ETF--VelocityShares 3x Inverse Natural Gas(美國上巿代號DGAZ)，而DGAZ之後在美股兩個交易日內一度勁升達50%。最近美國納指下跌，大家也可同樣買入具3倍槓桿的納指逆向ETF--SQQQ，10月以來納指跌了約兩成，而SQQQ則升了約六成。
事實上，納指在11月開始反彈，但之後50天平均線跌穿200天平均線形成死亡交叉再大跌，昨日更一度跌穿11月低位，9RSI也跌近30，而若大家認同納指進入熊巿，可有兩種部署，一是明確跌穿昨日低位追買SQQQ，二是候納指反彈至保力加中軸才買入SQQQ。
陸振球
明報投資及地產版主編
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26