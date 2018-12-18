共用工作空間網絡WeWork 落戶香港約兩年，旗下第八個香港據點中環LKF Tower 今日正式開幕，該創新空間佔地共17層，提供逾1000張辦公桌，是WeWork首個佔用所有商業樓層的據點。WeWork 表示，明年將進駐銅鑼灣希慎廣場、利園一期、九龍海濱匯及環球貿易廣場（ ICC ）。

WeWork 亞洲副主席李愷表示，明年將與另一國際金融企業合作，在海濱匯開拓本港第二個「Powered by We」企業定制方案項目。他又稱今，今年WeWork 開設了200個新據點，隨着協作空間需求增加，加上大灣區潛力，明年會繼續拓展據點。他又稱，WeWork明年會進軍廣州、武漢、西岸、南京、台北等地區，拓展大中華版圖。他提到，目前企業會員佔全會員總數逾30%，在大中華區，佔比更高至34%。據了解，金融服務供應商Merrill Corporation、Trading Techilogies、雲端方案供應商Workiva 均會進駐WeWork LKF Tower。

記者：李哲毅

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