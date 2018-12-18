即時財經新聞

【競投賭牌】雲頂集團林國泰:對澳門及日本賭牌皆感興趣

文章日期：2018年12月18日 17:12
雲頂集團林國泰:對澳門及日本賭牌皆感興趣

曾經在2001年參與過澳門賭牌競投的馬來西亞雲頂集團主席林國泰接受新加坡傳媒《Business Times》訪問時表示，對參與新一輪澳門賭牌仍然感到興趣。他在回應記者提問關於有否興趣競投日本賭牌時指，對於日本市場，他們感到興趣，但是仍未知道具體條款，因此需要等待，一如日本，他們亦在等待澳門政府的最終決策。他相信，澳門賭牌最快要在澳門博彩（0880）及美高梅中國（2282）旗下賭牌於2020年到期時，並相信在2022年才進行競投。

其他報道：

【5G發展】華為稱已獲25份5G商業合同

【意料之外？】傳港交所不批准比特大陸來港上市

【港股收市】港股三連跌 全日挫273點 穿50天線

【HMV清盤】清盤人：HMV欠債4000萬 考慮部分門店之後開門營業

【HMV清盤】銅鑼灣旗鑑店「落閘」 傳召開員工大會

【日圓彈升】日政府調低GDP及CPI預測 日圓高見6.94算

【改革開放40年】100名改革先鋒名單出爐 馬雲馬化騰上榜

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】納指現死亡交叉 候位買SQQQ

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片