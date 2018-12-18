【競投賭牌】雲頂集團林國泰:對澳門及日本賭牌皆感興趣
文章日期：2018年12月18日 17:12
曾經在2001年參與過澳門賭牌競投的馬來西亞雲頂集團主席林國泰接受新加坡傳媒《Business Times》訪問時表示，對參與新一輪澳門賭牌仍然感到興趣。他在回應記者提問關於有否興趣競投日本賭牌時指，對於日本市場，他們感到興趣，但是仍未知道具體條款，因此需要等待，一如日本，他們亦在等待澳門政府的最終決策。他相信，澳門賭牌最快要在澳門博彩（0880）及美高梅中國（2282）旗下賭牌於2020年到期時，並相信在2022年才進行競投。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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