【港股收市】港股三連跌 全日挫273點 穿50天線
文章日期：2018年12月18日 16:44
隔晚美股大跌，拖累港股連續第三日下跌，跌穿50天線(25914點)。港股今早低開184點，報25903點，憧憬國家主席習近平講話或提及重大利好經濟措施，港股早段一度倒升最多64點，升穿10天線(26127點)，高見26152點，惟其後沽盤湧現，倒跌並穿26000點關口，午後跌勢一度加劇，低見25713點，最多跌374點，尾市於25800點之上徘徊，全日收報25814點，下跌273點或1.05%，成交金額679億元；國指跌121點或1.17%，報10230點。
申洲國際（2313）跌4.23%，收報92.85元，是跌幅最大的藍籌。長實集團（1113）升0.52%，收報57.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；騰訊（0700）跌1.94%，收報302.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。
紐約及倫敦布蘭特期油分別跌2.6%及逾1%，拖累石油股下跌，中海油（0883）跌4.1%，收報12.16元；中石油（0857）跌2.26%，收報5.19元；中石化（0386）跌1.08%，收報6.39元。石化股亦受拖累，中石油服（1033）報0.72元，跌4%；中海油服（2883）報7.04元，跌2.22%。
內房股捱沽，27億人幣沾手人壽業務的綠城中國（3900）全日收報55.48元，挫10.6%；潤地（1109）跌4.03%，收報29.75元；碧桂園（2007）跌3.26%，收報9.19元；中海外（0688）跌2.57%，收報26.55元。
汽車股下挫，北京汽車（1958）報4.09元，跌5.32%；廣汽（2238）報7.56元，跌3.57%；吉利（0175）報13.8元，跌2.13%。
個別醫藥股靠穩，中生製藥（1177）升1.52%，收報5.33元，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）升1.04%，收報11.7元；康哲藥業（0867）報7.51元，升0.81%。
HMV數碼中國（8078）旗下HMV於今早開市前宣布清盤，多間分店未有營業。公司股價急瀉21.43%，收報0.011元。
維港投資負責人周凱旋以配售價0.51元購入力世紀（0860）約7647.06萬股，涉資3900萬元，持股量由4.34%增至5.6%。力世紀全日飊升22.45%，收報0.6元。
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|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26