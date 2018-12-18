隔晚美股大跌，拖累港股連續第三日下跌，跌穿50天線(25914點)。港股今早低開184點，報25903點，憧憬國家主席習近平講話或提及重大利好經濟措施，港股早段一度倒升最多64點，升穿10天線(26127點)，高見26152點，惟其後沽盤湧現，倒跌並穿26000點關口，午後跌勢一度加劇，低見25713點，最多跌374點，尾市於25800點之上徘徊，全日收報25814點，下跌273點或1.05%，成交金額679億元；國指跌121點或1.17%，報10230點。

申洲國際（2313）跌4.23%，收報92.85元，是跌幅最大的藍籌。長實集團（1113）升0.52%，收報57.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；騰訊（0700）跌1.94%，收報302.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

紐約及倫敦布蘭特期油分別跌2.6%及逾1%，拖累石油股下跌，中海油（0883）跌4.1%，收報12.16元；中石油（0857）跌2.26%，收報5.19元；中石化（0386）跌1.08%，收報6.39元。石化股亦受拖累，中石油服（1033）報0.72元，跌4%；中海油服（2883）報7.04元，跌2.22%。

內房股捱沽，27億人幣沾手人壽業務的綠城中國（3900）全日收報55.48元，挫10.6%；潤地（1109）跌4.03%，收報29.75元；碧桂園（2007）跌3.26%，收報9.19元；中海外（0688）跌2.57%，收報26.55元。

汽車股下挫，北京汽車（1958）報4.09元，跌5.32%；廣汽（2238）報7.56元，跌3.57%；吉利（0175）報13.8元，跌2.13%。

個別醫藥股靠穩，中生製藥（1177）升1.52%，收報5.33元，是升幅最大的藍籌；石藥（1093）升1.04%，收報11.7元；康哲藥業（0867）報7.51元，升0.81%。

HMV數碼中國（8078）旗下HMV於今早開市前宣布清盤，多間分店未有營業。公司股價急瀉21.43%，收報0.011元。

維港投資負責人周凱旋以配售價0.51元購入力世紀（0860）約7647.06萬股，涉資3900萬元，持股量由4.34%增至5.6%。力世紀全日飊升22.45%，收報0.6元。

其他報道：

【HMV清盤】清盤人：HMV欠債4000萬 考慮部分門店之後開門營業

【HMV清盤】銅鑼灣旗鑑店「落閘」 傳召開員工大會

【日圓彈升】日政府調低GDP及CPI預測 日圓高見6.94算