據Coindesk引述消息人士報道，香港聯交所不願意批准內地挖礦機公司比特大陸的上市申請。消息人士另補充，港交所遲疑的原因是有關市場擁有非常高的波動性，指港交所不想成為全球第一家容許挖礦機公司上市的交易所，但其實公司有極大可能在兩年內倒閉。

港交所發言人回覆本報表示，不評論市場消息。

比特大陸料難Ｗ股上市

比特大陸今年9月底遞交上市申請，擬以同股不同權架構上市，惟多次傳出因業務狀况備受質疑而難以上市。而與比特大陸屬同行的嘉楠耘智於今年11月宣告申請失效，至今仍未見重新提交申請文件。

其他報道：

【HMV清盤】清盤人：HMV欠債4000萬 考慮部分門店之後開門營業

【改革開放40年】100名改革先鋒名單出爐 馬雲馬化騰上榜

【人民幣走勢】關注習近平講話 離岸在岸齊收復6.89關 德銀看淡

【貨幣放鬆】分析指中國短期內放鬆貨幣政策概率降