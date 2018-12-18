【意料之外？】傳港交所不批准比特大陸來港上市
文章日期：2018年12月18日 16:21
據Coindesk引述消息人士報道，香港聯交所不願意批准內地挖礦機公司比特大陸的上市申請。消息人士另補充，港交所遲疑的原因是有關市場擁有非常高的波動性，指港交所不想成為全球第一家容許挖礦機公司上市的交易所，但其實公司有極大可能在兩年內倒閉。
港交所發言人回覆本報表示，不評論市場消息。
比特大陸今年9月底遞交上市申請，擬以同股不同權架構上市，惟多次傳出因業務狀况備受質疑而難以上市。而與比特大陸屬同行的嘉楠耘智於今年11月宣告申請失效，至今仍未見重新提交申請文件。
其他報道：
【HMV清盤】清盤人：HMV欠債4000萬 考慮部分門店之後開門營業
【人民幣走勢】關注習近平講話 離岸在岸齊收復6.89關 德銀看淡
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26