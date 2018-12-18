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【意料之外？】傳港交所不批准比特大陸來港上市

文章日期：2018年12月18日 16:21
傳港交所不批准比特大陸來港上市

據Coindesk引述消息人士報道，香港聯交所不願意批准內地挖礦機公司比特大陸的上市申請。消息人士另補充，港交所遲疑的原因是有關市場擁有非常高的波動性，指港交所不想成為全球第一家容許挖礦機公司上市的交易所，但其實公司有極大可能在兩年內倒閉。

港交所發言人回覆本報表示，不評論市場消息。

比特大陸料難Ｗ股上市

比特大陸今年9月底遞交上市申請，擬以同股不同權架構上市，惟多次傳出因業務狀况備受質疑而難以上市。而與比特大陸屬同行的嘉楠耘智於今年11月宣告申請失效，至今仍未見重新提交申請文件。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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